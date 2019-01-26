Başterzi: 5 yıllık maaşım öğrencilere

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarına ilçede ziyaretlerle devam ediyor. Bir ülkenin kalkınması için gerekli olan yegane unsurun başında eğitimin geldiğini ifade eden Osman Başterzi, 5 yıl boyunca alacağı belediye başkanlığı maaşına hiç dokunmayarak üniversitede okuyan Selçuklu öğrenciler ve ilçedeki sivil toplum örgütlerine destek olacağını açıkladı. Selçuk'un fırsatlarını, dinamiklerini ve sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Başterzi, "Göreve geldiğimiz takdirde; ilçenin gelişmesi, kalkınması; sorunlarının çözülmesi noktasında kaymakamlık, ilçe halkı, mahalle muhtarları, diğer parti temsilcileri ve STK iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacağım" dedi.