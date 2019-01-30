Güneş: grıbe karşı vıtamın depolamalıyız

BUGÜN NELER OLDU

KentSağlık Grubu Diyetisyeni Asena Güneş, gribe karşı uyardı. Grip salgınının arttığına dikkat çeken Güneş, "Havaların daha da soğuması metabolizma hızının değişmesine, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyor. Bu dönemde vücut direncini arttırmak için antioksidan olarak da görev yapan A, C, E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin bunun yanı sıra omega - 3 ve omega - 9 yağ asitlerinden yeteri kadar almak gerekir. Soğuk havada metabolizmamız kendini koruma altına almak için enerji harcamak istemez ve yağ dokusunu korumayı tercih eder. Bu nedenle sürekli yeme hissi, özelliklede basit karbonhidrat içeren tatlı, şekerli, hamur işi gıdalara yönelim artar. Gecelerin uzaması, hareketin azalması, evde geçirilen zamanın artması da eklenince abur cubur tüketimi iyice artar ve kış aylarında belirgin kilo artışı gözlenir. Genellikle kış aylarında birçok kişide gözlenen depresyon halinin artması da yeme eğilimini artırır" dedi. Öte yandan Güneş, "Tatlı seçerken az şekerli olan tercih edilmeli. Hazır gıda ve abur cuburlar yerine, ev yapımı az yağlı kekler, taze meyve ile yoğurt karışımları tercih etmeliyiz" dedi.