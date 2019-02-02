İzmir’de facia

İzmir'in Suriyeli ailenin kaldığı evde devrilen kömür sobası nedeniyle yangın çıktı. Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi 686/47 Sokak'ta bulunan 13 numaralı dairede saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda alevler, yaklaşık bir ay önce taşındıkları öğrenilen Suriyeli ailenin kısa sürede sardı. Yangının etkisiyle evin çatısı da çökerken, sesleri duyan vatandaşlar hemen olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerini çağırdı. Bu sırada evde bulunan 2.5 yaşındaki Ahmet ve 9 yaşındaki Fadi isimli çocuklar, komşuları tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan 20 yaşındaki anne Aliyah Saleh ve 1.5 yaşındaki kızı Nazha Halil'i kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Anne Aliyah ve kızı Nazha kurtarılamazken, yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayın olduğu sırada motosikletini tamir eden 32 yaşındaki baba Muhammed Selim'in ise ailesini kurtarmak için girdiği evde dumandan etkilendi.

ÇOCUKLAR YANIYORDU

Olayın görgü tanıklarından Suriyeli ailenin yan komşusu Murat Turan, "Ben yolda annemle beraberdim. Patlama sesi gelince dumanları gördük. Hemen yukarı koştuk. Ev bir anda alev aldı. İki çocuğu aldık. İkinci patlama gelince çatı çöktü. Müdahale edemedik. Kadın çığlık atıyordu ama elleyemedik. İki yaralı çocuktan birinin ayağı diğerinin kafası yanıktı. Çocuklar resmen yanıyordu. Su döktük, sonra ambulans aldı" dedi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.