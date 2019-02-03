Balıkesir’in hedefi 5 milyon yerli turist

BUGÜN NELER OLDU

EMITT-Dogu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı. Balıkesir'de faaliyet gösteren Turizm Isletmecisi Ceyhun Özsan, "2018 yılı Balıkesir için çok iyi geçti. 2019 yaz hedefimiz 5 milyon yerli turisti agırlamak" dedi. Uzak Dogu pazarından katılımcıların fuara yogun ilgi gösterdigini belirten Ceyhun Özsan, "Balıkesir termalin gelisen bir bölgesinde. Saglık turizminde de birçok saglık yatırımlarımız oldu. Edremit, Sındırgı ve Gönen yıllarca kaplıcada önde gelen ilçelerimizden. Bu pazardaki payımızı artırmaya çalısıyoruz. Yeraltı ve üstü kaynakları fazlasıyla var. Tarımda ise öncü bir sehiriz. Uzak Dogu pazarından ve Orta Avrupa'dan gelen Anadolu Kültür gruplarını agırlıyoruz. Bu da bizim için artı bir deger" diye konustu.