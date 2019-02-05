Şengül’den Karabağlar’a dönüşüm mesajı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar'da yaşayan vatandaşlar ve muhtarları kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirmek için başlattığı mahalle toplantılarına Yurtoğlu'nda devam etti. Bir yerin "riskli alan" ilan edilmesinin doğalgaz ya da altyapı hizmetlerinin gelmesinde hiçbir engel oluşturmadığını belirten Şengül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini ve ilçedeki tüm sorunların çözümü için çalışmaların başladığını müjdeledi. Şengül, "Kentsel dönüşüm sürecinden rant sağlamak isteyenler, vatandaşın duygularıyla oynayarak kara propaganda yapıyor. 'Sizi bulunduğunuz yerden alıp, başka yere taşıyacaklar' diyenler, kesinlikle iyi niyetli değildir. Bu kişilere inanmayın. Devletimiz, sizin evinize göz dikmez, sizleri mağdur etmez. Bundan emin olun. Ayrıca Karabağlar'da hizmeti yapması gerektiği halde yerine getirmeyenler, bahane olarak kentsel dönüşümü gösteriyor. Bunlara da prim verilmemeli" diye konuştu.