Yaş meyve sektörü hedeflerını büyüttü

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EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), ihracatçılar ile üreticiler arasındaki bağı güçlendirmek, sektörel sorunlara çözüm bulmak amacı ile toplantılarını sürdürüyor. Son olarak Kemalpaşa'da yapılan ve 400'e yakın üretici, aracı ve firma temsilcisinin katıldığı toplantıda 'Kiraz' masaya yatırıldı. EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, geçtiğimiz yıl nisan ayında göreve geldiklerinde üreticilerin ayağına giderek sektörel sorunlara çözüm arayacaklarının sözünü verdiklerini ve bu doğrultuda hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.2023 hedeflerine ulaşabilmek için tüm ihraç ürünlerinin ayrı ayrı önemli olduğunu belirten Uçak, "Ülkemiz için üretici ihracatçı el ele çalışacak. Türkiye kiraz üretiminde dünya birincisi, ihracatında ise dünya üçüncüsü. Kemalpaşa Türkiye'nin kiraz üretiminde en erkenci yöre. Kiraz, EYMSİB'in 2018 yılı içinde en fazla ihraç ettiği ürün. 41 milyon dolar civarı olan ihracat rakamın 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşları güçlerimizi birleştirdik" dedi. 2018'de Ege Bölgesi'nin lezzetleri yaş sebze vemamüllerini 180'den fazla ülkeye ihraç eden 832 milyon dolarlık ihracat rekoruna imza atan EYMSİB, 2019 için 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefi koydu.