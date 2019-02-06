Denizlispor atıyor, Altınordu yemiyor

S
por Toto 1. Lig sıralamasında 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor hücumda, 35 puanlı 6'ncı basamaktaki Altınordu ise savunmada başarılı istatistiklere imza attı. Teknik direktör Yücel İldiz döneminde çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar attığı toplam 36 golle Gazişehir'le birlikte ligin en çok skor üreten ekibi unvanını aldı.
Deneyimli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu yönetiminde yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Altınordu ise 12 golle en az yiyen ekiplerden biri olmayı başardı. Altınordu ise toplam 10 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. İkinci yarıya çok iyi başlayan iki takımın randevusu şimdiden heyecan fırtınası yarattı. HOCALAR TEMKİNLİ
Denizlispor ikinci devrede Gazişehir'i deplasmanda 1-0, Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenip dış sahada Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Altınordu ise Bornova Stadı'nda Balıkesirspor'u 1-0, Karabükspor'u da 6-0 yendi. Ankara'da Gençlerbirliği'ni de 2-0'la geçen İzmir ekibi Play-Off potasına adını yazdırdı. Altınordu'nun genç ve dinamik bir takım olduğunu ifade eden Denizlispor'un patronu Yücel İldiz, "Şu an hedef takımız, rakiplerimizin kovaladığı bir ekibiz. İstikrarlı gidişatımızı sürdürmek istiyoruz"
dedi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Geride kalan serilere güvenemeyiz. Hedefimiz her maçtan iyi skorlar alıp, her hafta bir basamak daha yukarılara tırmanmak"
yorumunu yaptı.