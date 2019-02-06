Denizlispor atıyor, Altınordu yemiyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig sıralamasında 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor hücumda, 35 puanlı 6'ncı basamaktaki Altınordu ise savunmada başarılı istatistiklere imza attı.Deneyimli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu yönetiminde yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Altınordu ise 12 golle en az yiyen ekiplerden biri olmayı başardı.Denizlispor ikinci devrede Gazişehir'i deplasmanda 1-0, Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenip dış sahada Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Altınordu ise Bornova Stadı'nda Balıkesirspor'u 1-0, Karabükspor'u da 6-0 yendi. Ankara'da Gençlerbirliği'ni de 2-0'la geçen İzmir ekibi Play-Off potasına adını yazdırdı. Altınordu'nun genç ve dinamik bir takım olduğunu ifade eden Denizlispor'un patronu Yücel İldiz,dedi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise,yorumunu yaptı.