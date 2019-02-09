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, köylüleri canından bezdirdi

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Taş ocağı, köylüleri canından bezdirdi
Balıkesır'de bir süre önce açılan taş ocağı bölgede yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. Ormanda çok sayıda ağacı keserek tepki toplayan taş ocağı, son olarak vatandaşın tapulu arazisine girip 30 yıllık ağaçları kesince büyük tepkiler arttı. Topraklarına izinsiz girilen vatandaşlar, yaşadıkları yöreden Çanakkale'de 36 şehit verildiğini ve onların aziz hatıraları için köy meydanına anıt inşa ettirdiklerini hatırlatarak "Atalarımızın hatırasına sahip çıktık, ama kendi toprağımıza sahip çıkamadık" sözleri ile yetkililerden yardım istedi.
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Taş ocağı, köylüleri canından bezdirdi
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