“Aktif Kent Bergama” geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Parti Izmir Milletvekili Necip Nasır, Izmir'in en önemli kültür ve tarih zenginliklerine sahip Bergama'nın yerel seçimlerle birlikte çag atlayacagını söyledi. Bergama'da saha ziyaretlerinde bulunan Nasır, ilçenin yıllardır süregelen sorunlarının bulundugunu dile getirerek, "Belediye Baskan Adayımız Hakan Kostu, projeleriyle Bergama'yı hak ettigi noktaya getirecektir" dedi. 'Aktif Kent Bergama' sloganıyla ilçe için yapılacak altyapı ve üst yapı projeleri hakkında bilgi veren Necip Nasır, "AK Belediyecilik ile degerleriyle dünyanın 999'uncu, Türkiye'nin 13'üncü ve Izmir'in ilk UNESCO Dünya Mirası kenti Bergama, tarihi ve degerleriyle turizmde cazibe merkezi olacaktır" diye konustu.