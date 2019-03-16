Deplasman takımı Denizlispor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de Afjet Afyonspor'la yarın çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan lider Abalı Denizlispor, deplasmanlarda oldukça başarılı bir grafik çiziyor.Son olarak sezonun ilk yarısında 6 Ekim 2018'de İstanbul'da Ümraniyespor'a 3-0'lık skorla boyun eğen Denizlispor daha sonra Altay, Boluspor, Kardemir Karabükspor, Gazişehir ve Elazığspor'u yenip, Baltok, Hatay ve Eskişehir deplasmanlarından da 1'er puanla döndü.