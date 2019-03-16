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Deplasman takımı Denizlispor

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Deplasman takımı Denizlispor
SPOR Toto 1. Lig'de Afjet Afyonspor'la yarın çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan lider Abalı Denizlispor, deplasmanlarda oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Yeşil-siyahlılar son 8 dış saha maçında mağlup olmazken bu periyotta hanesine 18 puan yazdırdı. Son olarak sezonun ilk yarısında 6 Ekim 2018'de İstanbul'da Ümraniyespor'a 3-0'lık skorla boyun eğen Denizlispor daha sonra Altay, Boluspor, Kardemir Karabükspor, Gazişehir ve Elazığspor'u yenip, Baltok, Hatay ve Eskişehir deplasmanlarından da 1'er puanla döndü.
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Deplasman takımı Denizlispor
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