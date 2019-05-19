Gözü sahada aklı Erzurum’da

Fenerbahçe'nin yarın Erzurum'da puan alması da Göz Göz'ün kümede kalmasını kesinleştirecek
Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, kendisini 1 puan geriden takip eden Bursaspor'la bugün çok kritik bir maça çıkacak. Sarıkırmızılı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde ligde kalma yolunda önemli bir adım atacak ve küme düşecek ikinci takım Bursaspor olacak.
Öte yandan yarın BŞB Erzurumspor'un konuk edeceği Fenerbahçe karşısında puan kaybetmesi Göz Göz'ün Süper Lig'de kalmasını sağlayacak.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
GÖZTEPE'DE kırmızı kart cezalısı Wallace Reis'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin bugün forma giyemeyecek. Göztepe'de kritik karşılaşma öncesinde Serdar Gürler iyileşirken, Yasin'in ise maça yetişmeyeceği bildirildi.
Jerome'un durumu ise karşılaşma saatinde belli olacak.
GÖZTEPE AVRUPA'DA TEK!
GÖZTEPE için bu sezon dikkat çekici noktayı öne geçtiği maçlarda puan kaybetmemesi oluşturuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon 10 maçta öne geçerken, 10'unu da kazanmasını bildi. İzmir temsilcisi aynı zamanda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil olmak üzere öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen tek takım konumunda...
Bursaspor ise bu sezon 10 maçta öne geçerken, bunların sadece 4'ünü kazandı. 4 kez de rakibiyle puanları paylaşan yeşil beyazlılar, 2 kez de mağlup oldu.