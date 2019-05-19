Gözü sahada aklı Erzurum’da

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin yarın Erzurum'da puan alması da Göz Göz'ün kümede kalmasını kesinleştirecekSpor Toto Süper Lig'de son iki haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, kendisini 1 puan geriden takip eden Bursaspor'la bugün çok kritik bir maça çıkacak.Öte yandan yarın BŞB Erzurumspor'un konuk edeceği Fenerbahçe karşısında puan kaybetmesi Göz Göz'ün Süper Lig'de kalmasını sağlayacak.GÖZTEPE'DE kırmızı kart cezalısı Wallace Reis'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin bugün forma giyemeyecek.Jerome'un durumu ise karşılaşma saatinde belli olacak.GÖZTEPE için bu sezon dikkat çekici noktayı öne geçtiği maçlarda puan kaybetmemesi oluşturuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon 10 maçta öne geçerken, 10'unu da kazanmasını bildi.Bursaspor ise bu sezon 10 maçta öne geçerken, bunların sadece 4'ünü kazandı. 4 kez de rakibiyle puanları paylaşan yeşil beyazlılar, 2 kez de mağlup oldu.