Dokuz Eylül Üniversitesi aday gençlerle buluşuyor

Gelecek planlarını gerçekleştirecekleri en önemli basamaklardan biri olan üniversite eğitimine adım atacak gençler, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte şimdi öğrencileri tercihlerini yapacakları zorlu bir hafta bekliyor. Öğrenciler tercihlerini yapabilmek için üniversitelerin tabantavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırmaya başladı.

ETKINLIK CUMA GÜNÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi bu zorlu süreçte öğrencilerin yanında olmak ve tercihleri konusunda danışmanlık yapmak üzere kolları sıvadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi fuayesinde DEÜ Tanıtım ve Tercih Günü 2019 etkinliğini gerçekleştirecek. Üniversite tercihi yapacak adaylara ve ailelerine yönelik etkinlik 26 Temmuz Cuma günü 10.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında DEÜ'nün 17 Fakülte, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ile Devlet Konservatuarını temsilen öğretim elemanları stantlarda adaylarla buluşacak. Adaylar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öğretim programları ve kariyer olanakları hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca, ilgili birimlerin yetkilileri, Erasmus +, Mevlana ve Farabi gibi yurt içi-yurt dışı değişim programları, yan dal ve çift ana dal gibi fırsatlar, hazırlık eğitimi, AB projeleri, sağlık, spor, kültür ve yurt olanakları ile Engelsiz DEU hizmetleri hakkında tüm merak edilenleri yanıtlayacak.