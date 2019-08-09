Kazan dairesi judo salonu oldu

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bir ortaokulun kazan dairesi judo salonuna çevrildi. Yunusemre'ye bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 20 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmenleri Tanju Zigen ve Serap Yaşar'ın girişimiyle mahalledeki çocukların kaderi değişti. Spor salonu bulunmayan mahalledeki Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nun kazan dairesini judo salonuna çeviren beden eğitimi öğretmenleri sayesinde, çocuklara judo eğitimleri verilmeye başlandı. Kazan dairesinin judo salonuna çevrilmesiyle birlikte Türkiye Judo Federasyonu'ndan öğrencilerin rahatlıkla spor yapmaları için minderler temin edildi. Ayrıca yerin altında bulunan kazan dairesine özel havalandırma sistemi de kurularak öğrencilerin havasız kalmalarının da önüne geçilmiş oldu. 12 ay boyunca kesintisiz eğitim alan 150 öğrenciden bazıları alanlarında başarılı olarak milli takımda yer aldı. Öte yandan spor sayesinde öğrencilerin teknoloji bağımlılığının da önüne geçilmesi hedeflendi. Antrenör Mahmut Ulubay, "Öğrencilerimizi müsabakalara hazırlıyoruz ve milli takıma sporcu yetiştiriyoruz" dedi