Konut yatırımının şımdı tam zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Merkez Bankasının 4.25 baz puanlı faiz indiriminin ardından FED'in de faiz oranlarını aşağıya çektiğini hatırlatarak, tüm bu gelişmelerin mevduatta duran paranın tekrar piyasalara dönmesini sağlayacağını söyledi. Piyasalara dönen para için en kazançlı ve güvenli limanın yine konut ve işyeri yatırımı olacağını ifade eden Avcı, FED'in faiz indirimi ile beraber dolara olan eğilimin azalmaya başladığına dikkat çekti. Bunlara kredi faiz oranlarındaki indirimin de eklenmesiyle gayrimenkule olan talebin artış göstermesinin beklendiğini ifade eden Avcı "Bu talep doğal olarak konut / işyeri fiyatlarında artışa neden olacaktır. Piyasalar bu refleksi göstermeden düşük fiyatlı konut almanın tam zamanı" dedi. Konut-Ofis-Alışveriş Merkezinden oluşan karma proje Avcılar Exclusive Bayraklı için de kuruluşlarının 30. yılına özel bir indirim sağladıklarını söyleyen İdris Avcı "30. yıla özel olarak peşin alımlarda yüzde 30 indirim yaptık. Böylece yatırımcılarımız gayrimenkulu alır almaz yüzde 30 kar elde ediyor" dedi. Projelerini banka kredisi kullanmadan tamamen öz sermayeleri ile gerçekleştirdiklerini hatırlatan Avcı "Bu finansmandan aldığımız güçle biz bütün taahhütlerimizi söz verdiğimiz süreden önce yerine getiriyoruz, yatırımcımız da ürettiğimiz yüksek kaliteli, değerine değer katan yapılarla kısa sürede büyük kazanç sağlıyor" diye konuştu