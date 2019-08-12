Tarihi Çakırağa Konağı restorasyon bekliyor

Bozdağlar'ın serin yamaçları arasına gizlenen göz alıcı adres Birgi, taş duvarlı, ahşap pencereli tarihi evleri ile turist çeken önemli mahallelerden biri. Persler, Bergama Krallığı, Bizanslılar, Romalılar, Aydınoğulları gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan, tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar uzanan, 2012'de UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Birgi'de bulunan ve Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan 250 yıllık Çakırağa Konağı, 1990'lı yılların başında kamulaştırıldı. 1761-

1764 yılları arasında zengin bir tüccar olan Çakıroğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılan 3 katlı ahşap konak, restore edilerek müze haline dönüştürüldü. Turistlerin yoğun ilgisini çeken konak, 2,5 yıl önce restore edilmek için kapatıldı. Ancak restorasyon çalışmalarının başlamadığı tarihi konağın çatısında çökmeler meydana geldi.

HİZMETE AÇILSIN

Birgi'nin turizmi açısından önemli bir yere sahip olan konağın restore edilerek yeniden açılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Yaşar Günaydın, konağın duvarlarına çizili resimlerden dolayı Binbir Gece Masalları'nı andırdığını söyledi. 14 odalı konağın, en çok kök boyaları ile yapılan ve bugüne kadar gelen kalem işi süslemelerinin dikkat çektiğini de anlatan Yaşar Günaydın, "İzmir, İstanbul, Hazine Odası gibi odalar var. İki tane de müştemilatı var. Eşsiz bir yapı. Ama restore edileceği belirtilerek kapatılan konak açılmadı. Özellikle konağı görmek için gelenler muzdarip. Değişik zamanlarda gelip, 'Yine mi kapalı' diye sitem ediyorlar. Bu durum Birgi'nin turizmini sekteye uğrattı" dedi. Konağın restore edilerek yeniden hizmete açılmasını istediklerini kaydeden mahalle sakini Yaşar Günaydın, "Birgi'nin bir zamanlar Zeus'un kenti, insanlık kenti mertebesine yükseldiği söyleniyor. 17'nci yüzyıla kadar da Batı Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri olmuş. Yaşanmışlığı hissediyorsunuz. Buraya genelde insanlar inanç ve kültür turizmi için gelmekte. Misafirlerimiz her geçen gün artmakta" diye konuştu.

TURİZME KAZANDIRILSIN

Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve farklı isimlerle de tanınan alimlerden İmam Birgivi'nin ömrünün son 10 yılını burada geçirdiğini aktaran Günaydın, "Burada çok faydalı işler yapmış. 50'den fazla kitap yazmış. Onun mezarı Ege'de en çok ziyaret edilen mezarlardan biri. Bu nedenle burada bir adak kültürü de var" cümlelerini kullandı. İlk Türkçe tıp kitabının yazarı Celaleddin Hızır Ali Paşa'nın mezarının da Birgi'de olduğunu kaydeden Günaydın, bölgede keşfedilmeyi bekleyen muhteşem değerlerin bulunduğunu ifade etti.