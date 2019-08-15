Bal ormanı büyüyor

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su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı Havzası'nın suyunu ve toprağını korumak için kamulaştırılan alanlara 2001 yılından bu yana 1 milyonun üzerinde fidan dikerek ağaçlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki üreticilere yeni geçim kaynağı yaratmak için de önemli bir hamle yaptı. 640 hektarlık İZSU ağaçlandırma sahasının 72 dönüm bölümü, bölgede arıcılık faaliyetlerinin başlaması için "bal ormanına" dönüştürüldü. Ormana arıların bal verimini yükselten akasya, defne, dağ çileği, kekik, iğde ağacı, arı otu, böğürtlen, çam, keçi boynuzu, fıstık çamı, mimoza, ılgın ve lavanta olmak üzere 53 bin bitki dikildi. Eğitimden geçen ve malzeme desteği sağlanan 21 üretici arıcılık yapmaya başladı. Kovan sayısı bine ulaşan üreticiler, ilk hasatlarını Ağustos ayı içinde alacak. Tahtalı Bal Ormanı'nda 150 kovanı bulunan Menderes Çakaltepe Mahallesi'nden Hayri Korkmaz, "6 yıldır arıcılıkla ilgileniyorum. Çalışmalar, çabaları takdir ediyorum. İlk hasadımızı Ağustos- Eylül aylarında almayı planlıyoruz" dedi.