Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Mehmet Eray Kızılcabölük’te

Mehmet Eray Kızılcabölük’te

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Mehmet Eray Kızılcabölük’te
TFF 3'üncü Lig'deki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan stoper Mehmet Eray Karadağ ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Kırklarelispor'da 4 maçta forma giydi. U17 Milli Takımı'nda 4 defa ay-yıldızlı formayı terleten Mehmet Eray, Kızılcabölükspor'la anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İki taraf için de hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Formayı giyeceğim günü iple çekiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Eray Kızılcabölük’te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN