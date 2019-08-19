Mehmet Eray Kızılcabölük’te

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3'üncü Lig'deki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan stoper Mehmet Eray Karadağ ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.U17 Milli Takımı'nda 4 defa ay-yıldızlı formayı terleten Mehmet Eray, Kızılcabölükspor'la anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirterek,dedi.