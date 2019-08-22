Karşıyaka potada yıldızlar topluluğu

Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Europe Cup'ta final için potada sezonun en iddialı kadrolarından birini oluşturan Pınar Karşıyaka, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl aradan sonra yuvaya döndürmesinin ardından transferde birbirinden önemli isimlere imza attırdı. Yabancı olarak geçen sezon Virtus Bologna'da birlikte FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan guard Tony Taylor ve uzun forvet Amath M'Baye, Avrupa'da önemli kariyere sahip olan şutör guard Brandon Triche, son sezonu Euroleague'de geçiren Tony Crocker, ligin geçen sezonki yıldızlarından Jordan Morgan'ı alan Karşıyaka etkili yerli oyunculara da sözleşme imzaladı.

İMZALAR ART ARDA GELDİ

Geçen sezon Anadolu Efes'te şampiyonluk yaşayan uzun forvet Metecan Birsen ile kısa forvet Onuralp Bitim, 2015'teki şampiyon kadrosundan guard Yunus Sonsırma ve uzun forvet Nusret Yıldırım'ın ardından Semih Erden'i de kadrosuna katan Kaf-Kaf, takımı tamamladı. Antrenör Ufuk Sarıca ile yenilerden Metecan ve Semih, A Milli Takım'la ay sonunda Çin'deki Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. M'Baye de Fransa Milli Takımı'nda yer alacak.

KARŞIYAKA'DA SEMİH HEYECANI

Yönetim, takımın sponsor katkısı dışındaki maliyetini kombine bilet satışı ve forma ile saha içi reklamlardan tamamlamaya çalışacak. Pınar Karşıyaka, Semih Erden transferini resmi sosyal medya hesabında ilginç bir ipucuyla paylaştı. Takımın resmi hesabından Semih'in daha önce paylaştığı, "Anladığınız kadarım işte.. Birazım, galibayım, sankiyim, belkiyim işte.." mesajı atıldı. Mesajın Se-