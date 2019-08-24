Cınsıyete göre özçekım harıtası

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'de yaşayan yüksek lisans öğrencisi Şule Baş tez çalışması için sosyal paylaşım sitesi Instagram'ı inceledi. Türkiye'nin özçekim haritasını çıkaran Baş, cinsiyete göre paylaşımları inceledi. Araştırma sonuçlarına göre erkekler tarafından paylaşılan özçekimlerin daha çok olduğu illere bakıldığında ilk sırada Bayburt'un, kadınlar tarafından paylaşılan özçekimlerin daha yüksek olduğu illere bakıldığında ise ilk sırada Kocaeli'nin yer aldığı görüldü. Balıkesir'de ise kadın ve erkek özçekim sayısının eşit olduğu bulgulara yansıdı. Araştırma kapsamında 81 ilde, her ilden 25'er özçekim incelenirken, toplamda 2 bin 25 özçekim incelendi. Tez çalışmasının danışmanlığını yürüten Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, "Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, Türkiye'de özçekim kültürünün kadın ve erkeğin toplumdaki rollerine işaret eden kalıp yargılarına uygun olarak şekillendiğini gördük. Bu durum özçekim kültüründe de devam etmekte" diye konuştu.