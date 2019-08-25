‘Balıkesir Teknokent’ açılış için gün sayıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mıllı teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle Balıkesir'de yapımına geçen yıl başlanan teknoloji geliştirme bölgesi (Teknokent), ekim ayında hizmete girecek. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde 9 bin 970 metrekare kapalı alanda inşa edilen 'Balıkesir Teknokent'te 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoran yer alıyor. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı, Teknokent'teki ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimcilik eğitimleri verileceğini söyledi. Girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulacağını aktaran Balcı, "Firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilecek. Bununla birlikte proje çıktılarının patentleşme süreçleri yönetilecek. Balıkesir Üniversitesinin laboratuvar ve sosyal imkanlarından firmalarımız faydalanabilecek" dedi.