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Topal’a niyet Soner’e kısmet

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Topal’a niyet Soner’e kısmet
GÖZTEPE orta saha transferinde sürpriz bir atak yaptı. Bir süredir F.Bahçe'den Mehmet Topal'ı transfer etmek için uğraşan Göz-Göz, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un devreye girmesiyle transferden vazgeçmek zorunda kaldı. Başakşehir, Mehmet Topal'ın yerine futbolcusu Soner Aydoğdu'yu Göztepe'ye vermeyi taahhüt etti. Teknik direktör Tamer Tuna da onay verince Soner İzmir'e davet edildi. Tecrübeli oyuncu kısa sürede sözleşme imzalayacak. Göztepe, 10 numara transferinde daha önce Yeni Malatya'da forma giyen Danijel Aleksic ile de anlaşmak üzere. Şu an Arap ekibi Al Ahli'de forma giyen Aleksic ile görüşmeler önemli bir noktaya geldi.
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Topal’a niyet Soner’e kısmet
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