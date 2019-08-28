Topal’a niyet Soner’e kısmet

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GÖZTEPE orta saha transferinde sürpriz bir atak yaptı. Bir süredir F.Bahçe'den Mehmet Topal'ı transfer etmek için uğraşan Göz-Göz,Başakşehir, Mehmet Topal'ın yerine futbolcusu Soner Aydoğdu'yu Göztepe'ye vermeyi taahhüt etti. Teknik direktör Tamer Tuna da onay verince Soner İzmir'e davet edildi. Tecrübeli oyuncu kısa sürede sözleşme imzalayacak. Göztepe, 10 numara transferinde daha önce Yeni Malatya'da forma giyenile de anlaşmak üzere. Şu an Arap ekibi Al Ahli'de forma giyenile görüşmeler önemli bir noktaya geldi.