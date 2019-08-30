80 yıl kalbi delik yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

KALPTE iki kulakçık arasında bulunan ve doğumdan sonra kapanması gereken Patent Foramen Ovale (PFO) açıklığının 80 yaşındaki Nurdane Şahin'de kapanmadığı tespit edildi. İstanbul'da yaşayan Şahin, oğlunun ısrarı üzerine Denizli'deki Özel Tekden Hastanesi'ne gelerek burada görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nihat Pekel ile tanışıp tedavi olmaya karar verdi. Şahin'in bulunduğu durumun son derece riskli olduğunu söyleyen Pekel, yaşlı kadını narkozsuz ameliyat ederek kalbinde bulunan deliğin kapanması için bu bölgeye cihaz yerleştirdi. 2 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı.Son zamanlarda nükseden hastalığından dolayı ümidini kestiğini söyleyen Nurdane Şahin, "Operasyon boyunca Uyanıktım, her şeyi gördüm. Şimdi dünden daha iyi hissediyorum. Hiç adım atamıyordum. 'Tutun beni' diye bağırıyordum. Bugün 4-5 adım attım. Doktorum her zaman yanımda. Çocuklarıma kavuşacağım, ümidimi tamamen kesmiştim. Hep bensiz ne yer, içerler diye düşünüyordum. Nihat Bey 'Seni ayağa kaldıracağım yavrularına kavuşturacağım' dedi ve yaptı" diye konuştu. Dr. Nihat Pekel, "Kalpte deliği kapatan kıskaçlar var. Hastaya narkoz vermeden lokal anestezi dediğimiz yöntemle kasığından küçük bir delikle girdiğimiz özel sistemler yaptık. Artık bu cihazla yaşayacak" diye konuştu.