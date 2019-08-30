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Çam fıstığı eski günlerini arıyor

Bergama’da 10 yıl önce yılda bin 500-2 bin ton üretilen çam fıstığında rekolte 150 tona kadar gerileyince kilosu 400 liraya kadar yükseldi

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Çam fıstığı eski günlerini arıyor
DÜNYANIN önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, son 10 yılda üretim 2 bin tondan 150 tona geriledi. Ürün azalında kilogram fiyatı 400 lira seviyesine çıktı. Değeri en yüksek tarım ürünleri arasında yer alan çam fıstığında son 10 yıldır Akdeniz çanağındaki ülkelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle verim kaybı yaşanıyor. Kimi üreticilerin böceklere, kiminin küresel ısınmaya bağladığı verim kaybı nedeniyle kozalaklar boş çıkıyor. Dünyanın önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, son 10 yılda üretim 2 bin tondan 150 tona geriledi. Ürün azalınca Kozak Yaylası'nda kilogram fiyatı 400 lira seviyesine çıktı.

'ÇALIŞMALAR VAR'
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Verimin yükseltilmesi için bugüne kadar 12 proje hazırlandığına dikkati çeken Koştu, "Çalışmalar devam ediyor. Henüz net bir sonuç yok ama umutluyuz. Çalışmalar sonucunda Kozak Yaylamızın çam fıstığı tekrar eski günlere dönecektir. Çözüm tüm dünyaya Bergama'dan yayılacaktır" dedi.
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Çam fıstığı eski günlerini arıyor
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