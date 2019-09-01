Kaldırımda yaşayan ana-oğulun dramı

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde uzun süredir sokakta yaşayan Seval Taşkın (64) ile şizofreni hastası oğlu Batuhan Sezgin (37), günlerini, kaldırıma serdikleri kartonun üzerinde geçiriyor. Eşiyle, oğlu henüz 40 günlükken ayrıldığını anlatan Seval Taşkın, "Birlikte yaşadığımız oto galericisi olan babam 7 yıl önce felç kaldı. Borçlarımızı ödeyebilmek için Güzelyalı'daki evimizi sattık. Babam bir yıl içinde öldü, annem alzheimer hastası oldu. Özel bir anaokulunda çalışıyordum, bırakmak zorunda kaldım. Annemi huzurevine yatırdık. Oğlumu rehabilitasyon merkezine aldılar. Devlet 2003 yılından itibaren özürlü maaşı bağlamıştı. Rehabilitasyon merkezine gidince maaşı kesildi. 2017'de sokakta kalmaya başladık. Bir süre önce Karabağlar Kaymakamlığı yerleştirildiğimiz evden 3 ay sonra ev sahibi ile yanan anlaşmazlık nedeniyle 3 ay sonra evi boşaltmak zorunda kaldık" dedi. Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ise anne-oğula ev temin etmeye çalıştıklarını söyledi.