Katı atık toplayanlar yolu taşlarla kapattı

Büyükşehır'e ait harmandalı Çöp Depolama Alanı'nda plastik ve karton gibi geri dönüşüm malzemesi toplayanları alan almadı. Grup, bir saat boyunca yolu taşlarla trafiğe kapattı İzmir'in çöpünün depolandığı Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'ndeki Çöp Depolama Alanı'ndan kağıt, plastik gibi geri dönüşüm malzemeleri toplayanlar, dün bu bölgeden çıkarıldı. Yıllardır burada geri dönüşüm atıklarını topladıklarını söyleyen yaklaşık 100 kişilik grup, bu sabah Harmandalı Çöp Depolama Alanı'na çıkan yolu, taşlarla trafiğe kapattı. Eylemden dolayı, çöp kamyonları bölgeye giremeyince, uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kalan Harmandalı yolu, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından yeniden açıldı.

EKMEĞİMİZ ALINIYOR

Çöp depolama alanından topladığı kağıtları satarak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Taşkan (42), can güvenliği gerekçesiyle alandan çıkarıldıklarını söyleyerek, "12 yıldır bu insanlar çöplerden ekmek kazanıyorlar. Son bir haftadır bir firma geldi. Polisi buraya toplayarak bizi çıkardılar. 'Burada sizin can güvenliğiniz yok, çalışmayacaksınız' diyorlar. 12 yıldır biz o riski göze alarak çalışıyorduk. Bizim yerimize başkalarını getirecekler. Ekmeğimize kimse müdahale etmesin" dedi.