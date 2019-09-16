Kadına şiddetin tablosu çok acı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz ay Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eşki tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un ardından gözler, şiddet mağduru kadınlara çevrildi. İzmir'de kadınların polise ya da jandarmaya giderek kocasından, nişanlısından ya da erkek arkadaşından şiddet gördüğünü belirterek başvurmasının ardından İzmir'de mahkemeler tarafından koruma tedbirleri uygulanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre kadına yönelik şiddet olaylarında 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında 23 bin 250 koruma tedbiri uygulandı. Ayda ortalama bin 937, günde ise 64 koruma tedbiri kararı çıktı. 2019'da koruma tedbir sayıları artış gösterdi. 2019'un ilk 8 ayında 17 bin koruma tedbiri uygulanırken, ayda ortalama 2 bin 125, günde ise ortalama 70 koruma tedbiri kararı verildi. Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerinin ardından son günlerde şiddet gördüğünü belirterek kolluk görevlilerine başvuran kadın sayısında da artış olduğu belirtildi. Ortalama 70 olan koruma kararının Emine Bulut olayının ardından günde ortalama 80-90'a çıktığı öğrenildi.Şiddet mağduru olan ya da uğrama tehlikesi olan kadınlar hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında tedbirler alınıyor. Kadınların kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanabiliyor. Geçici maddi yardım yapılan şiddet mağduru kadına psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Hayati tehlikesi bulunan kadın koruma altına alınabiliyor. Kadın evliyse, kocasından şiddet görüyorsa müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yere götürülebiliyor. Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması gibi tedbirler de uygulanabiliyor.İZMİR'IN Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi (30) yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Uğur C. (36), 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.