Otostop yapıp 27 ülke gezdi

BUGÜN NELER OLDU

ManisaCelal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Furkan Erdem, eğitim hayatı boyunca evden okula otostop çekerek gitti. Erdem, mezun olunca otostop çekerek dünyayı gezmeye karar verdi. Yıl başında cebine koyduğu 2 bin dolarla İzmir'den uçakla Malezya'ya giden Erdem, 7 ay boyunca aralarında Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Singapur'un da bulunduğu birçok Güneydoğu Asya ülkesini otostop yaparak gezdi. Ağustosta Türkiye'ye dönen Erdem, bu kez Manisa'dan otostopla başladığı seyahatinde Edirne'den Bulgaristan'a geçerek aynı yöntemle Avrupa turuna çıktı. Romanya, Moldova, Belarus, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinden sonra Polonya, Çekya, Almanya ve Hollanda'ya geçen Erdem, yaklaşık 9 ayda 27 ülkeyi otostopla dolaştı.İçindeki keşfetme tutkusuyla harekete geçtiğini dile getiren Erdem, "Yurt dışında insanları ve farklı kültürleri görüp tanıdıkça beni daha çok içine çekti. Benim için zevkli bir turdu" dedi. Erdem, gelecek dönemde de otostopla Güney Amerika turuna çıkmak istediğini sözlerine ekledi.