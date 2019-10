Bu kıraathanenin rengi sarı-kırmızı

BUGÜN NELER OLDU

Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Osmancalı Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray aşığı Sadrettin Turan (61), işlettiği kıraathaneyi sarı kırmızı olarak dizayn etti. Evli, 3 çocuk babası Sadrettin Turan, 30 yıl önce kurduğu kıraathanenin her bir köşesini sarıkırmızıya boyarken bir yandan da takımın neredeyse her yılına ait fotoğrafları bularak işletmenin duvarlarına astı. Birçok Galatasaray aksesuarının da bulunduğu kıraathanede bardaklardan çay kaşıklarına kadar da her şey sarı- kırmızı. 6 yıl önce 'Galatasaray Müze' ismi verilen kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak. 400 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlarının yüzde 98'inin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Sadrettin Turan, 'Galatasaray müzesi' adını verdiği kıraathane için 30 yıl boyunca alınan poster, bardak, çakmak, boncuk işlemeli ürünler, bardaklar gibi çeşitli objelere yaklaşık 100 bin lira harcadığını belirtti.