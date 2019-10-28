İEÜ’de tasarlandı gökyüzünü süslüyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyadailk kez bir havayolu şirketi tarafından öğrenciler arasında gerçekleştirilen Kabin Ekibinin Kıyafetleri Tasarımı Yarışması'nı İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi kazandı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yaren Eren'in koleksiyonu özel hava yolunda kullanılmaya başlandı. Şirket, yeni kabin ekibinin kıyafetleriyle ilk uçuşunu İstanbul - Belgrad arasında gerçekleştirdi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yaren Eren'e Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Öğretim Görevlisi Angela Burns eşlik etti. Eren, aldığı eğitimin kendisine büyük katkı sağladığını, yarışmayla birlikte sektöre adım attığını belirterek, "Tasarımımın birinci olması ve şu anda kullanılması beni çok mutlu ediyor. Daha öğrenciyken bu başarıya ulaşmak gurur verici. Büyük bir projeyle sektöre adım attığım için heyecanlıyım. Tasarımlarım dünyanın birçok farklı havaalanında sergilenecek ve farklı kültürler tarafından görülecek. Çok mutluyum" dedi.