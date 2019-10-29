Çam fıstığı gelir kapısı oldu

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Salihli ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 10 bin dekarlık alandaki çam fıstığı ağaçlandırma alanı 75 aileye gelir kapısı oldu. Hasadına başlanan çam fıstığı adeta ormanlarda birer dumansız fabrika gibi işlev görüp, mahalle halkına iş ve gelir imkanı sağlıyor. Kozalakları tek tek ellerindeki uzun sopalarla dalından düşüren mahalle halkı, topladıkları kozalakları alıcılara kilosunu 3.5 liradan sattıkları öğrenildi. 4 mahallede uygulanan projeyle 500 bin liralık gelir elde edilmesinin planlandığını belirten Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz, "Kozalak hasadı ile köylülerimizin 500 bin lira gelir elde edeceğini düşünmekteyiz" dedi.