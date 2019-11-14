Anne ile oğlu kadavra oldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 çocuk annesi 83 yaşındaki Taşkın Aykal, 2 hafta önce rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çoklu organ yetmezliği teşhisiyle tedaviye alınan Aykal, 4 Kasım'da hayatını kaybetti. Aykal'ın kızı Yeşim Tansel ve gelini Violeta Tansel, "öldükten sonra toprağın altına girmek istemediğini" söyleyen Aykal'ın bedeninin kadavra olarak bağışlama kararı aldı. Aile üyeleri, annelerinin bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışladı. Bu sırada Aykal'ın siroz hastalığı nedeniyle organ nakli yapılan 59 yaşındaki oğlu Hakan Tansel'in sağlık durumu da kötüye gitti. Tansel, annesinden 6 gün sonra vefat etti.Tansel'in eşi ve kız kardeşi, anneleri gibi onun da bedenini aynı tıp fakültesine kadavra olarak bağışlama karar verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için bağışlanan kadavralar için töreni düzenledi. Yeşim Tansel ve Violeta Tansel, törende duygusal anlar yaşadı. Yeşim Tansel, ailesinin 6 gün arayla acılar yaşadığını, düzenlenen törende sevinç ve üzüntüyü bir arada hissettiklerini söyledi. Yeşim Tansel, "Annemin vefatının 5. dakikasında yengem ile konuşarak bu kararı aldık. Eşimle birlikte biz de bedenlerimizi kadavra olarak bağışlayacağız" dedi. Eşinin bilime çok önem verdiğini belirten Violeta Tansel, "Eşim bu şekilde bilimin sınırsız yolculuğunda yer aldı. Tören sırasında çok mutlu oldum" dedi. Ege Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk de 40 yıla yakın bir süredir üniversitede görev yaptığını, ilk kez bir anne ile oğlunun bu kadar kısa bir süre içinde bedenlerini kadavra olarak bağışladıklarına şahit olduğunu söyledi.