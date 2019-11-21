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’da 55 zihinsel engelli üretim yapıyor

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Manisa’da 55 zihinsel engelli üretim yapıyor
MANISA'DA Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 3. Kademe Okulları'ndan mezun veya 23 yaşından gün almış ve Halk Eğitim Merkezleri'nde 1 yıllık kurs tamamlamış 55 özel öğrenci, üretime katkı sağlıyor. Engelliler, organize sanayi bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren 6 firma için tahsis edilen atölyelerde üretim gerçekleştiriyor. Vali Ahmet Deniz de eşi Olcay Deniz ile birlikte merkezi ziyaret ederek OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran ve Merkez Müdürü Serap Akbıyık'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 55 özel öğrencinin 6 ayrı firma için tahsis edilen atölyelerde istihdama katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydeden Vali Deniz, engelli bireylerinin gözlerindeki mutluluğun kendisini oldukça fazla etkilediğini söyledi.
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Manisa’da 55 zihinsel engelli üretim yapıyor
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