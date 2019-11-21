Sessizler Bornova sessizlerspor’un başarılı

İsveç'te 20 Mayıs'ta oynanacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) sponsor arayışını sürdürüyor. Hepsi gönüllü olarak oynayan takımın oyuncuları, sponsor bulunamaması halinde maçlara katılamayacak. Takımın antrenörü Soner Aslan, maddi imkansızlıklardan dolayı kulübü kapatmak zorunda kalabileceklerini belirtti. İzmir'de 2007 yılında Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne bağlı olarak kurulan, hepsi işitme engelli olan Bornova Sessizlerspor takımı, işitme engelli birçok genci hayatın içine kattı. Kulüp Başkanı Volkan Yüce de, işaret dili ile sporcuların şu ana kadar katıldıkları maçlardan 5 kupa ile döndüğünü, takımın başarısı için maddi destek beklediklerini anlattı.



HERKES GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

2012 ve 2016 yıllarında üst üste iki kez Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan kulüp, milli takımlara çeşitli kategorilerde 8 sporcu göndermeyi başardı. Birçok başarıya imza atan kulüp, şu sıralar maddi zorluklarla mücadele ediyor. Birkaçı hariç, hepsi yüzde yüz işitme engelli olan ve birbirleriyle işaret diliyle anlaşan gönüllü sporcular, iş adamlarının, yardımseverlerin kendilerine sponsor olmasını istiyor. Antrenör Soner Aslan, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için bu takımı oluşturduklarını söyledi. Sporcu bulmakta zorlandıklarını, takımdaki herkesin gönüllü olarak çalıştığını, çaba sarf ettiğini söyledi.

'KULÜP KAPANIRSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM'

SONER Aslan, "Biz, gençlerimizin kötü alışkanlık edinmemesi için uğraşıyoruz. Ancak maddi konularda zorlanıyoruz. Amatör takımlarda sponsor bulmak kolay, çünkü konuşabiliyorlar, birbirleri ile iletişim sağlayabiliyorlar. Ama işitme engelliler nereye giderse gitsin, sponsor bulmakta zorlanıyor. Bizim amacımız, sporcularımıza biraz daha destek sağlanması" dedi. Sponsor bulamadıkları takdirde, sporcuların ortada kalacağını, kulübü kapatmak zorunda bile kalabileceklerini ifade eden Aslan, "Ne kadar ayakta durabilirsek o kadar duracağız, mücadele edeceğiz. Gençlerimiz pes etmiyor, geliyorlar" diye konuştu.