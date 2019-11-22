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Kaptırdığı aracının radar cezasını ödedı

İzmirli 2 mağdur, araçlarını dolandırıcılara kaptırdı. Zanlılar, yediği radar cezalarını bile dolandırdıkları mağdurlara ödetti

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Kaptırdığı aracının radar cezasını ödedı

GEÇTIĞIMIZ haftalarda Antalya'da bir kişiyi sazan balığı ısmarlayarak dolandırdığı iddia edilen çetenin İzmir'de de mağdurları ortaya çıktı. İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Tamer Hasanoğulları ve Buca ilçesinde yaşayan Deniz Küslü, Antalya'da dolandırılan mağdurla konuşarak aynı çete tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Çetenin Denizli'de faaliyet gösterdiğini söyleyen mağdurlar, dolandırıcıların esnaf kefalet kredisi çekme bahanesiyle senet imzalattırdıklarını ifade etti.

OYALAYIP VERMEDILER
Çetenin parayı hesaba yatırmak için günlerce oyaladığını belirten mağdurlar, satışın ardından aracın birkaç gün içinde çok fazla kişi tarafından el değiştirdiğini öne sürdü. Mendereste yaşayan Tamer Hasanoğulları, "Aracın satışıyla ilgili anlaştık. Bankadan para çekerek aracın üzerindeki ipoteği kaldırdım. Aracın satışını o gün yapamadık. Dolandırıcılar bana, 'Sen vekalet ver, biz de yarın satışımızı alalım. 15 gün içinde esnaf kefalet kredisi çekip paranı vereceğiz' dedi. Ayrıca yolda giderken radar cezası yemişler, onu da ben ödedim" dedi. Dolandırıcıların 1 hafta boyunca pazarlık yaptığını belirten Deniz Küslü ise, "Esnaf Kefalet Kredisi çekeceklerini söylediler. 80 bin liralık senet yaptılar. Para hesaba geçince senedi yırtıp atarsınız' dediler. Satışı yaptık, ama para gelmedi" dedi.

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Kaptırdığı aracının radar cezasını ödedı
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