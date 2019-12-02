Buca çıkışa geçemedi!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Ci Group Buca, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la öne geçtiği maçta 1- 1 berabere kalarak çıkışa geçemedi.Bu sonuçla 21 puana yükseldi ancak Play-Off hattının uzağında kaldı. Karaköprü ise puanını 22 yaptı. 45+1. Dakikada Buca golü buldu. Ceza yayı üzerinde şutunu çeken Bertuğ topu filelerle buluşturdu: 1-0. 75. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz'in müsait durumda yaptığı vuruşta fileler havalandırıp skoru belirledi: 1-1