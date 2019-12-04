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Şehzadeler’e müjdeler

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yılın son meclis toplantısında Şehzadelere müjde üstüne müjde verdi

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Şehzadeler’e müjdeler
GEÇTIĞIMIZ hafta gerçekleştirdiği Ankara temaslarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kentsel dönüşüm, toplu konut, millet bahçesi ve toplam 5 milyon TL'lik spor kompleksleriyle ilgili kente kazandırılacak yatırımları açıkladı. Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklı Bozköy'de hayata geçireceği toplu konut projesi ve 5 mahallede gerçekleştireceği kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir mesafeyi kat ettiklerini duyuran Başkan Çelik, "TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptığımız görüşmeler neticesinde toplu konut projesi için ihaleye çıkılması talimatı verildi" dedi. Görüşmede Bakan Kurum'a Şehzadelerin büyük bir ihtiyacı olan 'millet bahçesi' talebini de ilettiklerini ifade eden Başkan Çelik, bu konuda iki alternatif alan sunduklarını söyledi. Başkan Çelik "Birincisi Doğu Kışla'nın olduğu bölgede 142 dönümlük bir alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi. İkincisi de Sümerbank alanı olarak bilinen 92 dönümlük bir alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi önerisini getirdik. Sayın Bakanımız her iki öneriye de sıcak baktı" diye konuştu. Başkent'ten spor camiası için de müjdelerle dönen Başkan Çelik, dört mahalleye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile 5 milyon TL'lik dört ayrı spor kompleksinin yapılacağını söyledi.

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Şehzadeler’e müjdeler
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