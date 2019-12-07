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İlk dogalgaz şehidin ailesine

Giriş Tarihi: 7.12.2019
İlk dogalgaz şehidin ailesine
MANISA'NIN Salihli ilçesinde yıllardır beklenen doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı. Hat döşeme işlemlerinin tamamlanması ve evlere doğal gaz hizmeti verilmesi dolayısıyla ilçede tören düzenlendi. Kızılelma Anıtı'nda sembolik doğal gaz meşalesi yakılması töreninde konuşan AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, 2016 yılında başlayan doğal gaz hat döşeme çalışmalarının bittiğini ve gaz verilmeye başladıklarını söyledi. Doğal gaz ilk olarak İstanbul'da 2016 yılında görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ömer Kılıç'ın eşi Burcu Kılıç'ın evinde kullanıldı. Burcu Kılıç, mutfağında kullandığı doğal gaz ile pişirdiği kahveyi protokol üyelerine ikram etti.
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İlk dogalgaz şehidin ailesine
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