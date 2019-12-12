Avcılar’dan 60 ay kiracı garantisi

BUGÜN NELER OLDU

Modernizmin mimarı Avcılar İnşaat, beş yıldızlı bir kampanya ile yeni yıla şimdiden damgasını vurdu. İzmir'de yatırımcıyı koruyan bir model geliştiren Avcılar, 6 ay erken teslim edilecek Bayraklı Exclusive projesinden 71.5 metrekare ofis alanlara 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira garantili kira desteği verecek. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "Burada amacımız, yatırımcımıza destek olmak. Günümüz koşullarında böylesine bir destekte bulunmak imkansız gibi görünse de Avcılar olarak biz, hem İzmir'e değer katma hem de yatırımcımıza bizimle birlikte olmanın güvencesini sunmak istedik. Bize inananlarla birlikte tarih yazıyoruz. Avcılar Exclusive Bayraklı projesi ile yalnızca yatırımda kazanmıyorsunuz, aynı zamanda getirilen yenilikler ve konfor ile hayal ettiğininiz yaşama da sahip oluyorsunuz" dedi.İzmir'in giderek değerlendiğinin altını çizen Avcı "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Ekim ayında İzmir'de 7 bin 419 olan konut satışı, 2019 yılı Ekim ayında yüzde 21,5 oranında artarak 9 bin 12'ye çıktı. İnanıyoruz ki satışlardaki bu artış, yeni yılda sektörümüzde büyük sıçramaları da beraberinde getirecek" diye konuştu. Avcılar Exclusive Bayraklı'nın ise yatırımcıya büyük fırsat sunduğuna dikkat çeken Avcı, "Lüksü, modernizmi ve konforu aynı projede birleştirdik. Yeni yıl öncesi, yatırım için şimdi tam zamanı" dedi.Avcılar Exclusive Bayraklı'da 71.5 metrekarelik ofisin satış fiyatı 998 bin 500 lira olmasına karşın Avcılar'ın kuruluşunun 30. yılına özel, yüzde 15 indirim uyguladığını belirten Avcı, "Proje tahmini teslim tarihi 2021 Haziran ve kira garantili taahhüt ise aynı yılın Temmuz ayında hemen başlayacak. Böylece yatırımcının, kredi taksitleri garanti altına alınmış oldu. Avcılar İnşaat'ın yatırım garantili kira desteğinde çok farklı seçeneklerde yer aldı. Buna göre satır alınan ofisin "boş" kalma derdi yok. Eğer ofisinizi kiraya verdiyseniz ve kiracınız çıktıysa, Avcılar Ofis Gayrimenkul, yeni kiracı buluyor. Bulunmadığı takdirde de kira ve aidatı ödemeye devam ediyor. Örneğin ofisiniz 3 bin 500 lira kiraya verildiyse, Avcılar bunu 5 bin liraya tamamlıyor. Ayrıca projede tapu harcı yok. Yatırımcılar, tam fatura alıp 31 bin lira tapu harcını ödemek zorunda kalmayacak. Ofis ve daireler klimasından armatürüne kadar hepsi içinde olarak teslim ediliyor" di,e konuştu.Avcılar Exclusive'nin Özellikleri:Açık ve kapalı yüzme havuzu Çocuk oyun alanları Sauna ve Türk hamamı Fitness merkezi Teras kafe ve restoranlar Sinema Özel güvenlik 2 katlı kapalı otopark 5 yıldızlı misafir konaklama Alışveriş merkezi ve mağazalar