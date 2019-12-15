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Hem suçlu hem güçlü

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Hem suçlu hem güçlü
İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde 8 Kasım günü A.E'nın, bakıcılık yaptığı 3 çocuğu dövdüğü evdeki kameralarca tespit edildi. Evdeki 7 bin 800 lira ile bazı eşyaları beraberinde götürerek Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E. (45), çocukların babası Çetin Başak'ın (45) kendisine şiddet uygulayacağını gerekçe gösterip koruma kararı aldırdı. Kararda, Başak'ın 1 ay süreyle 'A.E.'nin yaşadığı eve, iş yeri ve okula yaklaşmamasına' ifadeleri yazıldı. Karşıyaka Adliyesi'nde karara itiraz eden Başak, "Kalacak yeri olmadığını söylediği için evime aldım. Aldığıma bin pişman oldum. Hem çocuklarımı dövdü, hem paramı çaldı, şimdi de koruma kararı aldırdı. Ben bu kadından şikayetçiyim. Yetkililerden olayı iyice araştırmalarını ve bu kadın hakkında gereken kararı vermelerini istiyorum" diye konuştu.
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