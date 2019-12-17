İris Gölü’ne kanal açılması tepki çekti

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da nesli tükenme tehlikesi bulunan birçok kuşun üreme alanı olan İris Gölü'ne açılan kanal tartışma başlattı. Küçükbahçe Mahallesi'ndeki 358 dönümlük bir alan üzerindeki İris Gölü, 1978'de yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçti. Yine o yıllarda, göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris'in suyu boşaltılarak, göl kurutulmaya çalışıldı. Ancak zaman içerisinde kendini yenileyen İris, doğal yapısını korumayı başardı. Önemli bir sulak alan olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki bahçe çintisi, çayır incir kuşu, tepeli toygar, tepeli pelikan, tepeli karabatak, karabaş martı, küçük kerkenez, bıyıklı doğan gibi kuş türlerinin üreme sahası olan İris Gölü'nün, kamulaştırılarak koruma altına alınmasını isteyen Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, gölün kepçelerle kazılarak kanal açıldığını, doğal yapısına zarar verildiğini söyledi.Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan İris Gölü'nün yine göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındırdığını aktaran Ekici, "Henüz geç kalınmış değil. Bu kanalların acilen önünün kapatılması ve su tutma kapasitesinin düşmemesi sağlanmalı. Burası Dipsiz Göl olmasın. İris Gölü'nü koruyalım" dedi. Karaburun Kent Konseyi, açılan kanalın fotoğraflarını çekerek Karaburun Belediyesi'ne, jandarma ekiplerine de durumu bildirdi.