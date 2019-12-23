Zabıta dayağı için soruşturma başlatıldı

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İzmir'de 22 Ocak tarihinde İkiçeşmelik Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sivil zabıta ekipleri, tatlıcı Murat Mençuk'u (25) seyyar arabasıyla ile satış yaparken görünce yanlarınca çağırdı. Mençuk, müşteri sandığı sivil ekiplerin yanına gitti. Kemeraltı Çarşısı girişinde yaşanan olayda Mençuk'a kimliklerini gösteren zabıta ekipleri seyyar tatlı arabasına el koydu. Bunun üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Mençuk'u yakalayan zabıta ekipleri aralarına alıp dövmeye başladı. Mençuk'un 'yapmayın' diye yalvarmasına rağmen bunu dinlemeyen zabıta ekipleri vurmayı sürdü. Gözü dönmüş zabıta ekiplerini çevredeki vatandaşların uyarıları da durduramadı. Zabıtaların tatlıcıyı dövme anları vatandaşların telefon kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Zabıtalardan yediği dayak sonrası tanınmayacak hale gelen Murat Mençuk'un kafasında ve gözünde şişlikler ve morluklar oluştu. Bu olayın ardından zabıtalardan şikayetçi olan Mençuk, utancından İzmir'i terk ederek Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşti. Tarsus'ta iş bulamayan Mençuk, daha sonra Antalya'ya yerleşti. Mençuk avukatı Hülya Gökhan aracılığıyla gönderdiği dilekçede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 50 bin maddi, 100 bin manevi olmak üzere toplam 150 bin liralık tazminat talep etti. Büyükşehir Belediyesi, Mençuk'un dilekçesine 60 gün içinde yanıt vermedi. Bunun üzerine Mençuk avukatı Hülya Gökhan aracılığıyla İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurarak 150 bin liralık tazminat davası açtı.İzmir Valiliği olayla ilgili ön inceleme yapması için muhakkik atadı. Olaya karışan 4 zabıtanın kusurlu olup olmadıkları muhakkik tarafından araştırıldı. Muhakkikin hazırladığı raporda 4 zabıta da kusurlu bulundu. Muhakkik olayı tüm yönleriyle titizlikle inceledikten sonra raporunu "Soruşturmaya açılabilir" şeklinde beyan etti. İçişleri Bakanlığı da rapor üzerine 4 zabıta hakkında soruşturma başlattı.Zabıtalar hakkında soruşturma başlatılmasının yerinde bir karar olduğunu söyleyen tatlıcı Murat Mençuk, "Adalet er ya da geç yerini bulacak. Beni acımadan bayıltana kadar dövmüşlerdi. Zabıtalar adalet önünde hesap verecek. Gereken cezayı alacak. Buna inanıyorum" dedi. Yaşadığı olayın etkisinden hala kurtulamadığını belirten Mençuk, "Bu olay psikolojik olarak çok etkiledi. Zabıta gördüğümde hala korkuyorum. İzmir'i terk etmek zorunda kaldım" dedi.