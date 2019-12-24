Erkekler kolay sanıyor

14 yaşında merakla başladığı atıcılık sporunda, kendini hızla geliştirerek Türkiye genelinde 20'yi aşkın kupa ve madalya kazanan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Eylem Şencan, olimpiyatlara katılmanın hayalini kuruyor. 25 metre ateşli silahlar kategorisinde Türkiye rekoru kıran takımda da yer alan Şencan, "Atıcılıkla ilgilendiğimi söylediğimde küçümseyenler, 'Çok kolay ben de yaparım' diyenler oluyor. Genelde bunları erkekler söylüyor. Ben de onları poligona çağırıyorum. 'Ben daha iyi atarım' diye iddiaya girip kaybeden çok oldu"
dedi. İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya bölümünde okuyan 20 yaşındaki Eylem Şencan, atıcılıkla lisede tanıştı.
"ARKADAŞLAR BIRAKTI, BEN DEVAM ETTİM"
En büyük hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyleyen Şencan, "Lisede okurken öğretmenim, 'Atıcılık kursuna gitmek isteyen var mı?' diye sordu. Arkadaşlarım da deneyelim, gidelim dediler. Ben önce istememiştim ama çok ısrar ettiler. Atıcılıkla tanışınca da çok sevdim. Atıcılık, benim için tutkuya dönüştü. Arkadaşlarım bıraktı ama ben devam ettim. 20'den fazla madalya ve kupam var"
diye konuştu.
"BENİM BABAM DA ESKİ HALTERCİ"
"Babam eski halterci, 8 yaş küçük kardeşim de tekvando ile ilgileniyor. Daha önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne çağrıldım.
Üniversite
sınavım olduğu için Ankara'ya gidemedim.
Üniversiteyi kazanınca rahatladım
ve hedeflerim için çalışıyorum."
"Atıcı olduğumu söylediğimde,
küçümseyenler oluyor. 'Ne var ki, biz de yaparız'
diyorlar, genelde erkekler.
Çünkü çok kolay olduğunu
zannediyorlar. Ben de onları poligona
çağırıyorum. Ancak pek gelen olmadı.
Çünkü kolay bir spor değil."
SPOR YAPARKEN ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI
Birçok madalya ve kupa kazanan Şencan, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne de çağrılmasına rağmen üniversite sınavına gireceği için Ankara'ya gidemedi. Spordaki başarısını akademik yaşamına da taşıyarak üniversitede istediği bölümü kazanan Şencan, atıcılığa yoğunlaştı.