Erkekler kolay sanıyor

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14 yaşında merakla başladığı atıcılık sporunda, kendini hızla geliştirerek Türkiye genelinde 20'yi aşkın kupa ve madalya kazanan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Eylem Şencan, olimpiyatlara katılmanın hayalini kuruyor. 25 metre ateşli silahlar kategorisinde Türkiye rekoru kıran takımda da yer alan Şencan,dedi. İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya bölümünde okuyan 20 yaşındaki Eylem Şencan, atıcılıkla lisede tanıştı.En büyük hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyleyen Şencan, "Lisede okurken öğretmenim, 'Atıcılık kursuna gitmek isteyen var mı?' diye sordu. Arkadaşlarım da deneyelim, gidelim dediler. Ben önce istememiştim ama çok ısrar ettiler. Atıcılıkla tanışınca da çok sevdim. Atıcılık, benim için tutkuya dönüştü.diye konuştu.Üniversitesınavım olduğu için Ankara'ya gidemedim.Üniversiteyi kazanınca rahatladımve hedeflerim için çalışıyorum.""Atıcı olduğumu söylediğimde,küçümseyenler oluyor.diyorlar, genelde erkekler.Çünkü çok kolay olduğunuzannediyorlar. Ben de onları poligonaçağırıyorum. Ancak pek gelen olmadı.Çünkü kolay bir spor değil."Birçok madalya ve kupa kazanan Şencan, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne de çağrılmasına rağmen üniversite sınavına gireceği için Ankara'ya gidemedi. Spordaki başarısını akademik yaşamına da taşıyarak üniversitede istediği bölümü kazanan Şencan, atıcılığa yoğunlaştı.