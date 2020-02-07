Survivor İzmir

İZMIR'DE, önceki gün öğleden sonra etkisini arttıran lodos nedeniyle denizde büyük dalgalar oluştu. Fırtınanın da etkisiyle yükselen deniz suyu yolları ve caddeleri kapladı. Kara ile deniz birleşti. Alsancak 1. Kordon'daki kafe ve restoranları su bastı. Kent hayatı olumsuz etkilendi. Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı'nda su taşkınları oluştu. Birçok mağazayı su basarken işyeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı. Kimi işyeri sahipleri ise ellerindeki çek paslarla işletmelerinin su basmaması için büyük mücadele verdi. Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekenlere, belediye ekipleri yardım etti. Karşıyaka'da tramvay seferleri iptal edildi.KENTIN bazı noktalarında rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Esnaf, dükkanlarına suların girmemesi için kum torbalarıyla önlem alırken yükselen sular nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, ayaklarına giydikleri poşetlerle suların içine girdi esnaf dükkanlarını temizledi. Bazı vatandaşlar el arabasına binerek su dolu caddelerde karşıdan karşıya geçti. 17 yaşındaki 40 yaşındaki 4 çocuk annesi Adevi Alagöz'ü el arabasıyla ıslanmaması için taşıdı. Adevi Alagöz, "Kardeşim sağ olsun beni taşıdı. Yoksa ıslanacaktım. Birkaç senede bir deniz ile kara birleşiyor. Bu olay devamlı yaşanıyor" dedi. 44 yaşındaki Yakup Yıldırım, "20 yıldır 1. Kordon'da çalışıyorum. Uzun yıllardır aynı sorun yaşanıyor" dedi.

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