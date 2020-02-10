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’da Türk modası rüzgarı

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Fransa’da Türk modası rüzgarı
Türkıye'ye yıllık 18 milyar dolara yaklaşan döviz kazandıran Türk moda endüstrisi, Fransa'daki Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk rüzgarı estirecek. Konfeksiyon sektöründe dünyanın en prestijli fuarı Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 11-13 Şubat tarihleri arasında Türkiye, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (EHKİB) milli katılım organizasyonu ile 15'i İzmir'den, 13'ü İstanbul'dan 28 firmayla katılacak. Türk moda endüstrisi olarak tasarımlarını kendilerinin hazırladığı ilkbahar-yaz 2021 sezonu koleksiyonlarını Fransa ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunacaklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, PV'ye 10. kez milli katılım organizasyonu yapacaklarını dile getirdi. Sertbaş, "EHKİB üyelerinin Fransa'ya ihracatı ise yüzde 6'lık artışla 37 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz Türkiye geneli ihracat rakamımızı 1 milyar dolar barajının üzerine taşımak" diye konuştu.
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Fransa’da Türk modası rüzgarı
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