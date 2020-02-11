Egeli SABAH yazdı kıyak iş sona erdi

İlçelerindeki katı atık toplama ihalesini 1 milyon TL'ye özel bir firmaya veren Gaziemir Belediyesi kasasına ek gelir getirirken, dört kat fazla nüfusa sahip Buca Belediyesi ise bu işi bedelsiz olarak CHP'li belediyelerle çalışan Ata Katı Atık Toplama Tesisi'ne verdi. Bu olayı Egeli SABAH, 'Para Yok Diyor, Bedava Veriyor' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yanlıştan döndü. Buca Belediyesi, 2020 yılı için katı atık toplama işini aynı firmaya 250 Bin TL'ye verdi. İşin en az 2 Milyon TL'lik olduğunu ifade eden Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu, "Keşke ihaleye açsaydı da belediyenin kasasına daha fazla para girseydi" dedi.2020 yılı için katı atık toplama işi için neden ihale açılmadığını anlayamadıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu, Erhan Kılıç'a seslenerek "Aklın Neredeydi" dedi. Gündoğdu, "Geçen seneyle şimdi ne değişti de katı atık toplama için bedel alınıyor. Biz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Açık ve net olunması lazım. Yapılacak her şey Buca Belediyesi'nin iyiliği için olmalı. Özellikle sosyal yardımlaşma bütçesinde kısıtlamaya giden ama belediyenin elinde olan bütçelerini de har vurup, harman savuran Başkan Kılıç açık açık belediyeyi zarara uğratıyor. Kendi yandaşlarına iş ve ihaleler verilmek yerine katı atık toplama işi gibi bütçeyi artıracak işlerde gerçek değerler bulunmalı. Başkan çark etti de yine bir şekilde belediyenin kasasına para girecek. Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı" dedi.Daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını belirten AK Partili Ekrem Gündoğdu, "Erhan Kılıç, başkan olduktan sonra ilk söylediği bütçemiz sınırlı ve para yetmiyor lafları oldu. Ama hemen arkasından ihaleler ve belediye işleri CHP yandaşlarına ya bedelsiz yada üç beş kuruşa verildi. Bunları açıklamayan başkan biz sorduğumuzda da cevap vermedi. Giden para Buca halkının parası. Kalkıp kimseyi kandırmasın. Yaptıkları ve konuştukları kendini yalanlıyor. Artık buna dur demesi lazım. Buca'ya hizmet veriyormuş gibi yalan söylemeye yada açıklamayacağı bir iş yapmasına gerek yok başkanın. İnşallah bundan sonra şeffaf bir belediyecilik anlayışı içinde çalışır. Yine de en az belediye kasasına 2 Milyon TL getirecek bir işi aynı firmaya 250 Bin TL'ye vermesi ve bunun için ihale açmaması da bizim için yanlıştır" diye konuştu.

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