Yaşayan İnsan Hazinesi Özke’den Zolan’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Halime Özke'nin yanı sıra, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, ailesi ve beraberindekiler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan sipsi ustası Halime Özke'nin aldığı UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünün tüm Denizli'yi gururlandırdığını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde sizin gibi değerli yaşayan insan hazinelerine çok önem veriyor. Bu kapsamda çok özel isimleri davet ettiler. Denizli'den de sizlerin olması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi. Sipsi ustası Özke'yi daha önce farklı programlarda dinlediğini anlatan Başkan Zolan, "Denizlimizin değerlerini ve güzelliğini ortaya koyuyorsunuz. Bizler de şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Özke ise, ödüle layık görüldüğü için gurur duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.