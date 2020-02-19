Büyükşehir’e anket için tepki büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşım şirketi İZDENİZ, filosuna 2 yeni feribot katmaya hazırlanıyor. Gelecek 2 yeni geminin isimleri belirlemek için internet sitesinden anket başlattı. 3 Mart'a kadar sürecek ankette Pagos, Kadifekale, Barış 35, Nazım Hikmet, Fazıl Say ve Uğur Mumcu isimleri yer aldı. MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in, anketteki 6 ismi belirleyen Büyükşehir'e tepki gösterdi. Şahin, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerle canı pahasına çatışarak şehit düşen Fethi Sekin'in adının da ankete eklenmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi, ankette oylamaya sunulan 6 ismin yanına 7. isim olarak Fethi Sekin'i ekledi. Vatandaşlar, bu sefer kahraman Fethi Sekin'in isminin direkt olarak gelecek ilk gemiye verilmesi ve ankette en çok oyu alan ismin de 2. gemiye verilmesi için sosyal medyada tek ses oldu.Büyükşehir'in kahraman Fethi Sekin için sessizliğini koruması İzmirliler'in büyük tepkisini çekti. Vatandaşlardan Cenk Giriş, "Böyle bir şeyin anketi dahi olamaz. Canını ülkemiz için feda ederek şehit olan Fethi Sekin'in ismi iki feribottan birine verilmesi zaten lazım. Bunu düşünmeye gerek var mı?" diye sitemde bulundu. Tuhafiyeci Serdar Tohumoğlu, "Böyle bir tartışmaya bile girmek yersiz ve gereksiz. Fethi Sekin gibi bir şehidimizin ismi anketlerde olmaması gerekir. Direk ismi Fethi Sekin olsun. Başka bir isme gerek yok. İzmirli bir vatandaş olarak şehidimizin ismini feribotta görmek isterim. Böyle güzel bir görüntüyü kim görmek istemez" dedi. Mehmet Demirtaş, "birinci feribota isim için uğraşmaya ne gerek var. Şehidimizin ismi yetmiyor mu. Bence İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, ikinci feribotun ismi için ankete devam etsin. Böyle bir ayıba ortak olmasaydı sevinirdik. Canını hiçe sayarak tehlikeye atan ve şehit olan Fethi Sekin bu ülkenin ve milletin kahramanıdır" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ankete ise İzmir Elazığlılar Derneği büyük tepki gösterdi. Dernek Genel Sekreteri Sosyolog Gökhan İlhan anketin yapılmasını büyük bir yanlış olarak gördüğünü söyleyerek, "İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'dir. İzmir'de son kurşunu vatan uğruna kahramanca sıkan da Fethi Sekin hemşehrimizdir. İsmini yaşatmak yakışırken anketin yapılması bile utanç vericidir! Bu neyin inadı bu nasıl bir aymazlıktır? İsmini anket seçeneği olarak koyduğunuz bu yüce şehidimiz, gözünü kırpmadan halkı için siper oldu. Umarım İzmir Büyükşehir Belediyesi bu büyük aymazlıktan ve yanlıştan bir an önce döner" diye konuş-

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