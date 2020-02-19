‘Gelinimin ismini torunum yaşatacak’

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 8 aylık hamile Figen Kazancıo, 10 Şubat'ta doğum gününü eşi Muammer Kazancıo ve bir grup aile dostu ile birlikte gece geç saate kadar kutladı. Sona eren kutlamanın ardından Kazancıo çifti ve beraberindekiler Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobille sabaha karşı dönüşe geçti. Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiklerinde Damgacı, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Damgacı, yanındaki eşi Özge Damgacı, Figen Kazancıo, eşi Muammer Kazancıo, Hüsne Aslan ve Murat Damgacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Figen Kazancıo kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, karnındaki kız bebeği ameliyatla alındı. Minik bebeğin tedavisi hastanede sürerken, Figen Kazancıo'nun cenazesi mezarlığa götürülürken tabutunu kayınpederi Hüseyin Kazancıo omzunda taşıdı.Gelinini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı kayınpeder Hüseyin Kazancıo içini Egeli Sabah'a döktü. Hüseyin Kazancıo, "Torunum Elif inşallah yaşayacak. Her geçen gün durumu daha da iyiye gidiyor. Oğlum hastanede kızını her gün görüyor. Torunuma Elif Figen adını vereceğiz. Gelinimin ismiyle yaşayacak. Gelinimin kızımdan farkı yoktu. Acımız çok büyük" dedi. Kazada eşini kaybeden kendisi ise yara almadan atlatan Muammer Kazancıo ise, "İçim acıyor. Aşkımı kaybettim. Kızım yaşarsa artık eşimin adı onunla beraber yaşayacak" diye konuştu. Öte yandan kız bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ