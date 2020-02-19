İlhan Palut rüzgarı esiyor

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öztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de son maçlara bakıldığında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'ın ardından en başarılı teknik direktör olan Göztepe'nin teknik patronu Palut, 1.90 puan ortalamasıyla başarı oranı yakaladı.
Ligin 9. haftasında Tamer Tuna ile yollarını ayıran Ege temsilcisi, 11'inci haftada İlhan Palut'u takımın başına getirdi. Göztepe ile çıktığı 11 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik alan İlhan Palut, 1.9 puan ortalamasıyla Okan Buruk, Fatih Terim ve Rıza Çalımbay'ı yakaladı. Fenerbahçe ile İzmir'de 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da evinde aynı skorla (2-1) yenmeyi başardı. Genç teknik adam, 10. hafta 12 puanla 12. sırada aldığı sarı-kırmızılı ekibi, bir maç eksiğine rağmen 11 karşılaşma sonunda 33 puanla 8'inciliğe kadar taşımayı başardı. Öte yandan Göz Göz'ün başarısında bazı isimler öne çıkıyor.
GOL YÜKÜ SERDAR VE HALİL'İN SIRTINDA
Son Konyaspor maçında da ağları havalandıran Serdar Gürler, toplamda 6 gole ulaşıp takımın en skoreri unvanını sürdürdü.
Deneyimli oyuncu 5
asist yapıp hücumda klasını gösterdi.
Konya maçını boş geçmeyen
Halil Akbunar da gol sayısını
5'e çıkarıp 1 asistle oynadı.
Serdar ve Halil, 3-1 kazanılan
Ankaragücü, 3-0 galip gelinen
Antalya ve son Konyaspor müsabakalarında
birlikte ağları sarsıp
galibiyetleri getirdi. Serdar,
ilk golünü 1-1 biten Yeni Malatyaspor
maçında kaydetti. Serdar,
ardından Ankaragücü (2), Antalyaspor,
Denizlispor ve Konyaspor
maçlarını boş geçmedi. Halil
ise ilk golünü Ankaragücü'ne
karşı attı. G.Saray, Antalya,
Beşiktaş ve Konya önünde gol
bulan 26 yaşındaki futbolcu Palut'un
vazgeçilmezleri arasında.