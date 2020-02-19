İlhan Palut rüzgarı esiyor

öztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.Ligin 9. haftasında Tamer Tuna ile yollarını ayıran Ege temsilcisi, 11'inci haftada İlhan Palut'u takımın başına getirdi. Göztepe ile çıktığı 11 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik alan İlhan Palut, 1.9 puan ortalamasıyla Okan Buruk, Fatih Terim ve Rıza Çalımbay'ı yakaladı. Fenerbahçe ile İzmir'de 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da evinde aynı skorla (2-1) yenmeyi başardı. Genç teknik adam, 10. hafta 12 puanla 12. sırada aldığı sarı-kırmızılı ekibi, bir maç eksiğine rağmen 11 karşılaşma sonunda 33 puanla 8'inciliğe kadar taşımayı başardı. Öte yandan Göz Göz'ün başarısında bazı isimler öne çıkıyor.Deneyimli oyuncu 5asist yapıp hücumda klasını gösterdi.Konya maçını boş geçmeyenHalil Akbunar da gol sayısını5'e çıkarıp 1 asistle oynadı.Serdar ve Halil, 3-1 kazanılanAnkaragücü, 3-0 galip gelinenAntalya ve son Konyaspor müsabakalarındabirlikte ağları sarsıpgalibiyetleri getirdi. Serdar,ilk golünü 1-1 biten Yeni Malatyaspormaçında kaydetti. Serdar,ardından Ankaragücü (2), Antalyaspor,Denizlispor ve Konyaspormaçlarını boş geçmedi. Halilise ilk golünü Ankaragücü'nekarşı attı. G.Saray, Antalya,Beşiktaş ve Konya önünde golbulan 26 yaşındaki futbolcu Palut'unvazgeçilmezleri arasında.

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