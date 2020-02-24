Balıkesır güle oynaya

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.43. dakikada konuk ekibin kontratağında kaleci Adriano, rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Antonio meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rahmi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3GİRESUNSPOR-EH BALIKESİRSPOR: 0-3STAT: Giresun Atatürk GOLLER: Batuhan (dk. 21), Antonio (dk. 43 pen.), Rahmi (dk. 59) (Balıkesirspor) SARI KARTLAR: Özgür, Adriano, Numan, Bekir (Giresunspor), Nermin, Aly (EH Balıkesirspor) GİRESUNSPOR: Adriano 4, Numan 4, Ahmet İlhan 4 (Da Silva dk. 46 5), Özgür 5, Marko Milinikovic 4 (Cristian Tanase dk. 70 4), Murat 4, Muhayer 4 (Rusescu dk. 46 4), Yonathan 4, Ishak 5, Uğur 5, Bekir 4 EH BALIKESİRSPOR: Atilla 8, Berat 7, Aly 7, Foxi 8 (Okwuchukwu dk. 87 ?), Mahatma 9, Serdar 8, Sezer 8, Anıl 8 (Abdulkadir dk. 80 ?), Batuhan 9, Nermin 8 (Rahmi dk. 46 8), Antonio 8HAKEMLER: Cihan Aydın 7, Utku Tunavelioğlu 7, Ali Tuna 7

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